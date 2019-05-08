Туск і Трюдо обговорили українські реформи



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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент Євроради Дональд Туск

На початку липня у Торонто пройде щорічна конференція з питань реформ в Україні

Президент Європейської ради Дональд Туск та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили майбутню конференцію із питань реформ в Україні.

Про це розповіли в офісі глави уряду Канади, повідомляє «Укрінформ».

«Двоє лідерів обговорили майбутню конференцію щодо реформ в Україні, яку Канада прийматиме у Торонто в липні. Прем’єр-міністр привітав залучення Євросоюзу до підтримки реформування урядування в Україні», - заявили у Трюдо.

У відомстві додали, що співрозмовники також «обмінялися поглядами на чинну кризу у Венесуелі».

«Прем’єр-міністр Трюдо підтвердив свою підтримку тимчасового президента Хуана Гуайдо та висловив серйозне занепокоєння ситуацією, в якій опинився народ Венесуели. Прем’єр-міністр Трюдо та президент Туск наголосили на спільній меті мирної передачі влади у Венесуелі, очолюваної венесуельцями, на шляху до найскорішого проведення вільних та чесних виборів», - зауважили у офісі глави уряду Канади.

На початку липня у Торонто пройде щорічна конференція з питань реформ в Україні. У 2018 році такий захід відбувся у Копенгагені, а в 2017-му - в Лондоні. Головна мета конференції - ознайомити міжнародних партнерів зі здобутками України у проведенні системних реформ, а також окреслити подальші напрямки взаємодії та практичної допомоги Україні на цьому шляху.

Раніше президент Петро Порошенко обговорив із Трюдо ситуацію із паспортами РФ на Донбасі.

Також повідомлялося, що Джастін Трюдо привітав кандидата в президенти України Володимира Зеленського з перемогою на виборах і заявив, що з нетерпінням чекає співпраці.