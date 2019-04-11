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    У світі

    У Британії дебатуватимуть щодо окупації Криму

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    Британія заявляла, що ніколи не визнає окупацію Криму - У Британії дебатуватимуть щодо окупації Криму
    Британія заявляла, що ніколи не визнає окупацію Криму

    Дебати «Російська анексія Криму» пройдуть 24 квітня о 9:30 за місцевим часом у Вестмінстерському залі

    У британському парламенті 24 квітня відбудуться дебати щодо анексії Криму Росією.

    Про це повідомляється на сайті парламенту Великої Британії.

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    Як зазначається, дебати «Російська анексія Криму» пройдуть о 9:30 за місцевим часом у Вестмінстерському залі. Їх організатором виступить депутат Консервативної партії Джон Хоувелл.

    США і Британія раніше заявляли, що ніколи не визнають окупацію Криму та закликають світ не допустити легалізації анексії півострова РФ.

    Про це представники цих двох держав заявили на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому п’ятим роковинам окупації Криму.

    Політичний координатор представництва Британії при ООН Стівен Хікей наголосив, що міжнародна спільнота не лише збереже нинішні санкції, а й готова запровадити додаткові. Він висловив солідарність Британії з кримськотатарським народом.

    Як повідомлялося, на екстреному саміті ЄС погодили продовження терміну Brexit.«27 країн ЄС погодили продовження статті 50. Тепер я зустрінуся з прем'єр-міністром Терезою Мей для угоди уряду Великобританії», - повідомив голова Євроради Дональд Туск.

     

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