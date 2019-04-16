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    Туск знову потрапив до трійки найбільш популярних серед поляків політиків

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    <p><span>13,2% поляків нейтрально ставляться до Туска<o:p></o:p></span></p> - Туск знову потрапив до трійки найбільш популярних серед поляків політиків

    13,2% поляків нейтрально ставляться до Туска

    Президенту Європейської ради, екс-прем’єру Польщі Дональду Туску довіряють 39,9% респондентів

    Поляки найбільше довіряють президенту Анджею Дуді, а президент Європейської ради, екс-прем’єр Польщі Дональд Туск на разі на третьому місці.

    Такими є результати опитування IBRiS для порталу Onet.

    Президентові Польщі довіряють 46,7% опитаних. Водночас Анджею Дуді не довіряють 41,8% поляків. 11,3% респондентів зберігають нейтральне ставлення до президента.

    На другому місці за рівнем довіри – прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, якому довіряють 42,5% поляків. Не довіряють главі уряду 48%, нейтрально ставляться 8,1%.

    До першої трійки політиків, яким найбільше довіряють поляки, у квітні повернувся екс-прем’єр Дональд Туск. Йому довіряють 39,9% респондентів, не довіряють 46,6%. 13,2% поляків нейтрально ставляться до Туска.

    Разом з тим найвищий рівень недовіри поляки демонструють до проросійського ультраправого політика Януша Корвіна-Мікке (75,1%), лідера керівної партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського (58%) та міністра юстиції Збігнєва Зьобро (56,6%).

    Нагадаємо, канцелярія президента Польщі не запросила президента РФ Володимира Путіна на урочисті заходи до 80-річчя початку Другої світової війни.

    Джерело: Європейська правда

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