Президент Європейської Ради анонсував зустріч із Зеленським



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Дональд Трамп

Зустріч Зеленського і Туска повинна відбутися в липні

Голова Європейської ради Дональд Туск провів першу телефонну розмову з Володимиром Зеленським, який здобув перемогу в другому турі виборів президента України, а крім того з кандидатом, який програв, — Петром Порошенком.

Про це Туск написав у себе в Twitter.

«Перша хороша телефонна розмова з обраним президентом України Володимиром Зеленським. Я запевнив його в незмінній підтримці Є С Україні. Очікуємо нашої співпраці і саміт Україна-ЄС в липні», — написав Туск.

По-перше, хороший телефонний дзвінок з Володимиром Зеленським, обраним Президентом України, який ще не вступив на посаду. Я запевнив його в тому, що ЄС незмінно підтримує Україну. Чекаємо нашої співпраці та саміту Україна-ЄС у липні. — Donald Tusk (@eucopresident) 23 квітня 2019 р.

Крім того, глава Європейської ради повідомив, що провів розмову з Петром Порошенком.

«Телефонна розмова з Порошенком після 5 років доброї співпраці. Конкурентні, вільні і справедливі президентські вибори з мирною передачею влади — найкращий доказ прогресу і демократії в Україні», — зауважив він.

Phone call with @poroshenko after 5 years of good cooperation. The competitive, free and fair presidential elections with a peaceful hand over is the best proof of Ukraine's progress and democracy. — Donald Tusk (@eucopresident) 23 квітня 2019 р.

Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».