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    Політика

    Президент Європейської Ради анонсував зустріч із Зеленським

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    Дональд Трамп - Президент Європейської Ради анонсував зустріч із Зеленським
    Дональд Трамп

    Зустріч Зеленського і Туска повинна відбутися в липні

    Голова Європейської ради Дональд Туск провів першу телефонну розмову з Володимиром Зеленським, який здобув перемогу в другому турі виборів президента України, а крім того з кандидатом, який програв, — Петром Порошенком.

    Про це Туск написав у себе в Twitter.

    «Перша хороша телефонна розмова з обраним президентом України Володимиром Зеленським. Я запевнив його в незмінній підтримці Є С Україні. Очікуємо нашої співпраці і саміт Україна-ЄС в липні», — написав Туск.

    Крім того, глава Європейської ради повідомив, що провів розмову з Петром Порошенком.

    «Телефонна розмова з Порошенком після 5 років доброї співпраці. Конкурентні, вільні і справедливі президентські вибори з мирною передачею влади — найкращий доказ прогресу і демократії в Україні», — зауважив він.

    Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». 

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