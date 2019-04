Президент Європейської Ради анонсував зустріч із Зеленським

Зустріч Зеленського і Туска повинна відбутися в липні

Голова Європейської ради Дональд Туск провів першу телефонну розмову з Володимиром Зеленським, який здобув перемогу в другому турі виборів президента України, а крім того з кандидатом, який програв, — Петром Порошенком.

Про це Туск написав у себе в Twitter.

«Перша хороша телефонна розмова з обраним президентом України Володимиром Зеленським. Я запевнив його в незмінній підтримці Є С Україні. Очікуємо нашої співпраці і саміт Україна-ЄС в липні», — написав Туск.

Крім того, глава Європейської ради повідомив, що провів розмову з Петром Порошенком.

«Телефонна розмова з Порошенком після 5 років доброї співпраці. Конкурентні, вільні і справедливі президентські вибори з мирною передачею влади — найкращий доказ прогресу і демократії в Україні», — зауважив він.

Phone call with @poroshenko after 5 years of good cooperation. The competitive, free and fair presidential elections with a peaceful hand over is the best proof of Ukraine's progress and democracy.