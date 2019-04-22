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    Трюдо з нетерпінням чекає спільної роботи із Зеленським

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    Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав Зеленського із перемогою на виборах - Трюдо з нетерпінням чекає спільної роботи із Зеленським
    Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав Зеленського із перемогою на виборах

    Трюдо привітав Зеленського з результатами президентських виборів в Україні

    Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав кандидата в президенти України Володимира Зеленського з перемогою на виборах і заявив, що з нетерпінням чекає співпраці.

    Про це політик написав у Twitter.

    «Вітаю Володимира Зеленського з результатами президентських виборів в Україні. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи з вами для подальшого зміцнення зв'язків між Канадою та Україною і створення нових можливостей для людей в обох наших країнах», - написав канадський прем'єр.

    Він так само висловив подяку громадянам Канади, які є спостерігачами на президентських виборах в Україні.

    «Ваша прихильність і старанна робота важливі для підтримки української демократії», - зазначив Трюдо.

    Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    А глава Чечні Рамзан Кадиров чекає від Зеленського єднання України з Росією.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».

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