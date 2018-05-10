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    Туск розповів, коли відбудеться саміт Україна - ЄС

    Саміт Україна - ЄС відбудеться 9 липня
    Президент Європейської Ради Дональд Туск повідомив, що ювілейний ХХ саміт Україна - Євросоюз пройде 9 липня в Брюсселі. Про це він написав у своєму Twitter. "З президентом Порошенком готуємося до нашого наступного саміту Україна-ЄС 9 липня", - йдеться в повідомленні. With President @poroshenko preparing for our next EU-Ukraine Summit on
    • Сьогодні, 01:42
    • Розсилка

    Саміт Україна - ЄС відбудеться 9 липня

    Президент Європейської Ради Дональд Туск повідомив, що ювілейний ХХ саміт Україна - Євросоюз пройде 9 липня в Брюсселі.

    Про це він написав у своєму Twitter.

    "З президентом Порошенком готуємося до нашого наступного саміту Україна-ЄС 9 липня", - йдеться в повідомленні.


    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Повідомляється, що лідери домовилися провести наступний ювілейний 20-й саміт Україна - Європейський союз влітку 2018 року в Брюсселі.

    Президент України поінформував Туска про ситуацію на Донбасі, про хід операції об'єднаних сил і останні факти порушення російською стороною Мінських домовленостей.

    Співрозмовники також обговорили питання продовження і можливого посилення режиму санкції проти Росії. Лідери обговорили хід імплементації реформ в Україні.

    Мова йшла про створення антикорупційного суду, реформуванні системи національної безпеки, виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Також сторони обговорили шляхи посилення допомоги з боку ЄС.

    ЄС саміт Україна Twitter президент
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