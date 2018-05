Туск розповів, коли відбудеться саміт Україна - ЄС

Саміт Україна - ЄС відбудеться 9 липня

Президент Європейської Ради Дональд Туск повідомив, що ювілейний ХХ саміт Україна - Євросоюз пройде 9 липня в Брюсселі. Про це він написав у своєму Twitter. "З президентом Порошенком готуємося до нашого наступного саміту Україна-ЄС 9 липня", - йдеться в повідомленні. With President @poroshenko preparing for our next EU-Ukraine Summit on