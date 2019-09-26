Туск закликав світ бути солідарним з Україною



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Дональд Туск

Раніше у Європейській комісії не стали прямо коментувати публікацію стенограми телефонної розмови між президентами України і США,

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав країни світу бути солідарними з Україною.

Про це він заявив у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН, передає пресслужба ЄР.

«Щоб захистити верховенство права, ви дійсно повинні визнати, що закон повинен бути вище влади... Якщо ви хочете слідувати принципам міжнародної солідарності, ви завжди повинні допомагати слабким, якщо на них нападають сильні і безжальні. Як, наприклад, у випадку з Україною», – наголосив Туск.

Він зазначив, що здорове природне оточення людини, яке сьогодні потребує захисту – це не тільки океани або лісу – це теж правда в суспільному житті, це свобода, верховенство права і міжнародна солідарність.

Нагадаємо, раніше у Європейській комісії не стали прямо коментувати публікацію стенограми телефонної розмови між президентами України і США, проте нагадали, що підтримка, яку ЄС надає Україні, зав’язана на її зобов’язаннях.