У 2021 році Кабмін планує перенести три робочих дні



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У наступному році буде перенесено три робочих дні

У 2021 році тричі буде по чотири вихідних дні підряд

Кабінет міністрів планує схвалити розпорядження «Про перенесення робочих днів у 2021 році». Проект акта включений в порядок денний засідання уряду 30 вересня.

Перенесення пропонується з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2021 році 7 січня - Різдва Христового, 24 серпня – Дня незалежності України та 14 жовтня – Дня захисника України

Проектом акту пропонується перенести у 2021 році для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні з:

п’ятниці 8 січня на суботу 16 січня;

понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;

п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

Згідно з проектом, спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.

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