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    У 2021 році Кабмін планує перенести три робочих дні

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    У наступному році буде перенесено три робочих дні - У 2021 році Кабмін планує перенести три робочих дні
    У наступному році буде перенесено три робочих дні

    У 2021 році тричі буде по чотири вихідних дні підряд

    Кабінет міністрів планує схвалити розпорядження «Про перенесення робочих днів у 2021 році». Проект акта включений в порядок денний засідання уряду 30 вересня.

    Проектом акту пропонується перенести у 2021 році для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні з:

    • п’ятниці 8 січня на суботу 16 січня;
    • понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;
    • п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

    Згідно з проектом, спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.

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