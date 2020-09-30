У 2021 році Кабмін планує перенести три робочих дні
У 2021 році тричі буде по чотири вихідних дні підряд
Кабінет міністрів планує схвалити розпорядження «Про перенесення робочих днів у 2021 році». Проект акта включений в порядок денний засідання уряду 30 вересня.
Проектом акту пропонується перенести у 2021 році для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні з:
- п’ятниці 8 січня на суботу 16 січня;
- понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;
- п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.
Згідно з проектом, спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.
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