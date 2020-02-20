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    Кримінал

    В Адміністрації морських портів другий день тривають обшуки

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    <p>СБУ і ДБР проводять нові обшуки в Адміністрації морських портів</p> - В Адміністрації морських портів другий день тривають обшуки

    СБУ і ДБР проводять нові обшуки в Адміністрації морських портів

    Обшуки проводяться в рамках справи про розкрадання коштів на будівництво причалу Миколаївського порту

    Служба безпеки України (СБУ) і Державне бюро розслідувань (ДБР) проводять нові обшуки в Адміністрації морських портів.

    Про це повідомляє Офіс генпрокурора в четвер, 20 лютого.

    Зазначається, що обшуки проводяться в рамках справи про розкрадання коштів на будівництво причалу Миколаївського порту. За даними слідства, посадові особи Адміністрації морських портів України (АМПУ) за контрактом про державне інвестування взяли і оплатили роботи, які не були виконані. 

    «Значну частину з отриманих державних коштів вони могли перевести в готівку і привласнити через підконтрольні компанії з ознаками фіктивності», - йдеться в повідомленні.

    Також повідомляється, що дії чиновників зірвали реалізацію інфраструктурного проекту і планів стратегічного розвитку Миколаївського морського порту вартістю 379 млн гривень.

    Як відомо, СБУ підозрює керівництво Адміністрації морських портів та Одеського морського порту у масштабних зловживаннях.

    У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України, тривають обшуки у приміщеннях Одеського морського торговельного порту, Адміністрації морських портів та їх структурних підрозділах.  

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