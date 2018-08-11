У Адміністрації президента розповіли, що не знають, хто займається сторінкою Порошенка у Facebook



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На cторінку Порошенка підписано понад 1,4 млн користувачів

Адміністрації Президента не відомо, хто розвішує рекламу з Порошенком по всій країні. Також не знають, хто адмініструє FB сторінку Президента, та скільки на це йде коштів. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит Громадського руху «Чесно».

Сторінка Петра Порошенка у соціальній мережі Facebook - одна з найпопулярніших серед українських політиків. На неї підписано понад 1,4 млн користувачів.

Кількість підписників цієї сторінки зростає шаленими темпами. Від 2-го липня по 11 серпня кількість вподобань сторінки зросла майже на 300 тисяч.

Такий різкий приріст аудиторії свідчить про значні фінансові вливання у її промоцію. Вже звично, сторінка Петра Порошенка одночасно рекламує десятки дописів.

Одні з них безпосередньо стосуються діяльності президента.

Разом із тим, сторінка Порошенка вже давно перетворилася на «офіційне» джерело інформації, на яке посилаються сотні ЗМІ. На ній публікують як інформацію про діяльність і позиції Порошенка, так і різні ролики і зображення, які радше варто трактувати як рекламні.

Громадський рух «Чесно» поцікавився, скільки коштує ведення сторінки Петра Порошенка. У Адміністрації Президента заявили, що не володіють інформацією про обсяги витрат на ведення і рекламування сторінки Порошенка у Facebook, оскільки не займаються її адмініструванням.

У Адміністрації Президента також стверджують, що не розміщують зовнішньої реклами, тож походження тисяч білбордів і сітілайтів з іменем Петра Порошенка невідоме.

Перша хвиля зовнішньої реклами із зображенням Петра Порошенка у масштабах цілої країни з’явилася у червні.

Примітно, що значну частину площин із зображенням Петра Порошенка лише через тиждень після розміщення замінили на партійну рекламу з БПП.

Друга хвиля реклами, вже з іменем Петра Порошенка, з’явилася у липні та розміщена досі.

Розміщення такої кількості площин мало б обійтися Петру Порошенку щонайменше у кілька мільйонів гривень (до прикладу, розміщення у Києві 77 площин із Віктором Чумаком обійшлося у 1 млн, а осіння кампанія партії «Основа» офіційно коштувала близько 3 млн), однак інформація про такі видатки у декларації президента не фігурує.