У Барселоні на мітинг за незалежність Каталонії вийшли 600 тисяч людей



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У Барселоні на мітинг за незалежність Каталонії вийшли сотні тисяч людей Фото: АР

На багатьох учасниках мітингу були футболки на підтримку незалежності Каталонії

У Барселоні сотні тисяч людей зібралися на мітинг на підтримку відділення Каталонії від Іспанії.

Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що на багатьох учасниках мітингу були футболки на підтримку незалежності Каталонії, деякі з них несли прапори із закликами до незалежності.

За даними поліції Барселони, в заході взяли участь близько 600 тисяч людей, тоді як у минулому році вийшли 1 млн людей.

Сотні тисяч активістів зібралися на мітинг в Національний день Каталонії з вимогою надати незалежність Каталонії від Іспанії, а також звільнити каталонських чиновників, затриманих після невдалої спроби проголосити незалежність регіону в 2017 році.

Нагадаємо, 1 жовтня 2017 року у Каталонії відбувся невизнаний центральною владою референдум про незалежність від Іспанії. Більшість голосів мешканці Каталонії віддали на референдумі за відокремлення від Іспанії. Іспанська поліція застосувала силу проти прихильників незалежності Каталонії.

11 жовтня глава уряду Каталонії Карлос Пучдемон підписав декларацію про проголошення незалежності Каталонії в односторонньому порядку.

27 жовтня Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії, застосувавши 155 статтю Конституції — у регіоні ввели пряме управління. Після цього Мадрид розпустив парламент та уряд Каталонії.

Верховний суд Іспанії видав міжнародні ордери на арешт шести каталонських політиків-утікачів, серед яких колишній глава регіону Карлес Пучдемон.

21 лютого 2019 року десятки людей вийшли на протести у Барселоні у день суду над дванадцятьма організаторами референдуму про незалежність Каталонії.