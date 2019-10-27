У Барселоні поліція застосувала силу проти протестувальників



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Зіткнення між правоохоронцями сталися біля будівлі управління національної поліції Барселони

Поліція Іспанії застосувала силу, щоб розігнати учасників масових акцій протесту, які виступають за незалежність Каталонії.

Про це повідомляє El Pais.

Наголошується, що зіткнення між правоохоронцями сталися біля будівлі управління національної поліції Барселони.

Всього близько 350 тисяч людей вийшли на вулиці Барселони 26 жовтня для участі у протестах у зв'язку з винесенням верховним судом вироку 12 каталонським політикам, причетним до проведення референдуму про незалежність у 2017 році.

Раніше повідомлялось, що у столиці Іспанії Мадриді близько 20 тисяч людей взяли участь в акції мітингу із закликом тимчасово зупинити автономію Каталонії.