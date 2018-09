У Барселоні відбулась багатотисячна демонстрація з нагоди дня Каталонії

Люди, окрім святкування, висловили підтримку ідеї незалежності від Іспанії

У Барселоні 11 вересня сотні тисяч мешканців міста вийшли на вулиці, щоб відзначити Національний день Каталонії — «Діаду».

Про це повідомляє La Vanguardia.

Зазначається, що люди, окрім святкування, висловили підтримку ідеї незалежності від Іспанії: учасники несли відповідні плакати та скандували гасла.

Каталонська поліція заявила, що участь в демонстрації взяли близько мільйона людей. Водночас точна кількість учасників акції не повідомляється.

Агентство Reuters також повідомляє про мільйон учасників акції.

Повідомляється, що акція пройшла майже через рік після того, як Іспанія «зазнала конституційної кризи».

Центром Барселони, окрім іншого, проїхалися трактори з червоно-жовтими каталонськими прапорами, що символізувало мешканців сільських районів.

Hundreds of thousands of independence supporters have taken to the streets of Barcelona in force https://t.co/neVNkuH7n9. Pictures by: Jordi Play and @PereFrancesch pic.twitter.com/tYUHeg5aBk