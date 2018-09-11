У Барселоні відбулась багатотисячна демонстрація з нагоди дня Каталонії



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Люди, окрім святкування, висловили підтримку ідеї незалежності від Іспанії

У Барселоні 11 вересня сотні тисяч мешканців міста вийшли на вулиці, щоб відзначити Національний день Каталонії — «Діаду».

Про це повідомляє La Vanguardia.

Зазначається, що люди, окрім святкування, висловили підтримку ідеї незалежності від Іспанії: учасники несли відповідні плакати та скандували гасла.

Каталонська поліція заявила, що участь в демонстрації взяли близько мільйона людей. Водночас точна кількість учасників акції не повідомляється.

Агентство Reuters також повідомляє про мільйон учасників акції.

Повідомляється, що акція пройшла майже через рік після того, як Іспанія «зазнала конституційної кризи».

Центром Барселони, окрім іншого, проїхалися трактори з червоно-жовтими каталонськими прапорами, що символізувало мешканців сільських районів.

Hundreds of thousands of independence supporters have taken to the streets of Barcelona in force https://t.co/neVNkuH7n9. Pictures by: Jordi Play and @PereFrancesch pic.twitter.com/tYUHeg5aBk — Catalan News (@catalannews) 11 вересня 2018 р.

Over a million Catalans in the streets of Barcelona to demand independence and the release of political prisoners. Impressive. pic.twitter.com/7y0BCDdlwH — Catalans for Yes (@CatalansForYes) 11 вересня 2018 р.

Учасники акції в червоних футболках скандували «Давайте будувати республіку!».

Демонстранти прийшли, відгукнувшись на заклик очільника Каталонії Квіма Торре, який виступає за незалежність регіону.

Нагадаємо, 1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність від Іспанії. Більшість голосів мешканці Каталонії віддали на референдумі за те, щоб відокремитись від Іспанії.

27 жовтня Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії, застосувавши 155 статтю конституції, у регіоні вводиться пряме управління. Після цього Мадрид розпустив парламент та уряд Каталонії.