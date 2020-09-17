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    У «Батьківщині» назвали очікуваний результат на місцевих виборах

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    &laquo;Батьківщина&raquo; розраховує, що&nbsp;результати точно значно вищими, ніж на парламентських виборах - У «Батьківщині» назвали очікуваний результат на місцевих виборах
    «Батьківщина» розраховує, що результати точно значно вищими, ніж на парламентських виборах

    «Результат буде достатньо непоганий для «Батьківщини», – сподівається Власенко

    Народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко напророкував результати сісцевих виборів для своєї партії. В інтерв’ю «Главкому» політик зазначив, що політична сила Тимошенко очікує показники набагато вищі, ніж ті, які партія отримала на парламентських виборах.

    «Я б не говорив зараз про мерів, а дивився на загальноукраїнський результат депутатів. Мери – це трішки складна історія і не є показовою в даному випадку. Ми, в принципі, бачимо по кожній області наші можливості, маємо план на кожну область і очікуємо виконання цього плану. Результат буде достатньо непоганий для «Батьківщини». Ну, от в Києві, наприклад, за них голосували, але тепер дай Бог їм тут хоча б 11% взяти. Я вважаю, що наші результати загалом по Україні будуть точно значно вищими, ніж на парламентських виборах», – вважає політик.

    Нагадаємо, правляча партія «Слуга народу» розраховує, що у «зелених» регіонах на осінніх виборах отримає мінімум на 20%.

    історія депутат Сергій Власенко партії партія Слуга народу
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