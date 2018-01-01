У Белграді затримали двох мешканок Луганська, які фотографували Генштаб

Повідомляється, що затримані українки - з Луганська

Військова поліція Сербії заарештувала двох громадянок України та двох громадян США, які з допомогою дрона намагалися зняти будинок старого Генштабу Сербії. Про це повідомляють сербські ЗМІ, зокрема B92. [READ_MORE] Як зазначає видання, міністерство оборони Сербії підтвердило, що була несанкціонована зйомка і що затримані особи були передані в



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Фото: mod.gov.rs Будівля колишнього Генштабу Сербії в Белграді

Повідомляється, що затримані українки - з Луганська

Військова поліція Сербії заарештувала двох громадянок України та двох громадян США, які з допомогою дрона намагалися зняти будинок старого Генштабу Сербії. Про це повідомляють сербські ЗМІ, зокрема B92.

Як зазначає видання, міністерство оборони Сербії підтвердило, що була несанкціонована зйомка і що затримані особи були передані в поліцію, а справою займається прокуратура і поліція.

Повідомляється, що затримані українки - з Луганська, один із затриманих американців проживає в штаті Огайо, а інший - з Каліфорнії.

Як повідомляють ЗМІ, заарештованих передали в руки поліції, справа перебуває на розгляді прокуратури і поліції. Арешт іноземних громадян підтвердив президент Сербії Вучич, який сказав, що це не «щось небезпечне».

Більше інформації він отримає після зустрічі з представниками сербських спецслужб. Зазначимо, що на сьогоднішній день в зазначеному будинку знаходяться Агентство військової розвідки і Агентство військової безпеки Сербії.

За даними сербських ЗМІ, будівля є важливою в командній системі армії Сербії, оскільки значну частину своєї діяльності в ній проводить міністр оборони Александр Вулин.

У Сербії це вже четвертий за місяць випадок, коли американців затримують за звинуваченням у шпигунстві, пише видання.

Нагадаємо, раніше у МЗС України заявили, що Сербія має пояснити, чому її громадяни воюють у лавах бойовиків на Донбасі. Крім того у грудні минулого року президент Сербії Александр Вучич запевнив президента РФ Володимира Путіна, що Сербія не запровадить санкції проти Росії через незаконну анексію Криму.

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