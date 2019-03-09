У Бердянській колонії «авторитет» систематично ґвалтував засудженого військового – заява



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Після заподіяного екс-військовий потрапив до психдиспансеру

23-річний військовий потрапив за ґрати після затримання сепаратиста

Колишній учасник антитерористичної операції 23-річний Олександр, кавалер ордену «За мужність» зазнавав знущань у Бердянській виправній колонії №77, зокрема ґвалтуванню після засудження. Про це заявила правозахисник Ольга Решетилова, посилаючись на слова самого військовика.

Відповідно до інформації, колишній військовий був зґвалтований п’ять разів Сергієм Мірошніченком (прізвисько «Полоса»), на якого вказує сам чоловік.

«[Олександр], як і багато інших ув’язнених, пройшов процедуру «переходу в касту опущених». «Полоса» його ґвалтував 5 разів. Зараз хлопець уже вдома, після лікування в психдиспансері, але продовжує знаходитися в дуже важкому психологічному стані», - повідомила вона.

За словами засуджених, Полоса є правою рукою адміністрації, смотрящим і тим, хто перетворює життя утримуваних на пекло, відзначила правозахисник.

Решетилова повідомила, що колишній військовий був засуджений за незаконне позбавлення волі. Виявилось, що під час служби Олександр разом з іншими військовослужбовцями затримали особу, яку вони вважали сепаратистом, і передали представникам контррозвідки. Після цього засудили до трьох років ув’язнення. Він був етапований до Бердянська минулого року.

Правозахисник звернула увагу, що Бердянська виправна колонія №77 має мінімальний рівень безпеки, де утримуються чоловіки, які вперше вчинили злочин - незначний або середньої тяжкості. Проте з невідомих причин тут також утримують Сергія Мірошніченка, який має три вироки за вбивство.

Прокуратура і Державне бюро розслідувань перевіряли колонію, проте порушень не знайшли. Прокурор Бердянська Микола Васильєв, який очолював комісію з вивчення ситуації в колонії, є кумом начальника колонії Максима Чукіна, повідомила Решетилова.

Правозахисник додала, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості щодо зґвалтування.

Керівник ветеранської організації «Легіон правди» Андрій Ляшенко заявив, що покази щодо зґвалтування дали лікарі, «які його врятували». Він також додав, що ситуація із колишнім військовим стала відома тільки 1 березня.

«Олександр на розмову не йде, там все дуже печально з психічним станом», - написав він у коментарях до посту Решетилової і повідомив, що йому буде надано психологічну допомогу.

Нагадаємо, правозахисники у прес-центрі «Главкому» розповіли, що Бердянська виправна колонія №77 з місця відбування покарань перетворена на місце катувань.

За їх словами, у правозахисному колі Бердянська виховна колонія №77 відома ще з 2008 року, коли були зафіксовані факти катувань, масового побиття засуджених із застосуванням спецназу. З тих пір ситуація не змінилася. Останній візит правозахисників зафіксував побиття та катування.