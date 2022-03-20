Не здавайтеся, попри втому: сеанс психотерапії від Арестовича

Виграє той, хто воює, скільки може, а потім – скільки треба

До українців на м’яких лапах підкрадається третя фаза психологічного спустошення. Її основною ознакою є апатія. Це результат втоми, адже жити в умовах війни – надзвичайно важко та виснажливо. Про це розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

«Тут, на третій фазі, у якомусь сенсі починається справжня війна. Тут усі зрозуміють, хто чого вартий насправді. Тому що виграє той, хто воює, скільки може, а потім – скільки треба», – сказав Арестович.

Він попередив, що російське керівництво зробить спробу влаштувати другу хвилю нападу. Тобто приводів для розчарування та посилення втоми буде ще багато.

Врятувати ситуацію, на думку Арестовича, може самоспостереження та сила характеру.

«Війна – це жорстоке зіткнення з реальністю. Дуже багато людей його не витримують. Потрібно багато волі та сил, щоб втриматися. Але воля – це вибір. Здатися ми завжди обираємо самі. Не існує обставин зовнішніх і внутрішніх, котрі можуть змусити нас до цього. Не здавайтеся. Давайте будемо серед тих людей, які не здалися», – говорить Арестович.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович спрогнозував повномасштабне вторгнення Росії в Україну ще 2019 року.