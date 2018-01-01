У Берліні в'язень втік із в'язниці і повернувся наступного дня
- Сьогодні, 02:26
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Чоловік утік 6 січня після масової втечі в'язнів у сусідній тюрмі
У Берліні із в'язниці «Тегель» втік в'язень, однак згодом добровільно повернувся назад.
Про це повідомив представник Сенату з питань юстиції Берліна Себастьян Брукс, пише Bild.
Чоловік утік 6 січня після масової втечі в'язнів у сусідній тюрмі. Засуджений за вбивство відбував покарання з правом залишати в'язницю на час праці.
У перший же день, коли йому було дозволено йти працювати без супроводу, він зник і не повернувся до закладу.
Окрім того, він сповістив свого опікуна, що не повертатиметься. Після цього його почали розшукувати.
Однак, у неділю ввечері, 7 січня, він добровільно прийшов назад до в'язниці «Тегель».
Минулого тижня з берлінської в'язниці «Плетцензее» втекли в кілька етапів п'ять ув'язнених, 2 січня — ще двоє. Йдеться про в'язниці відкритого типу з правом для ув'язнених залишати установу на час роботи.