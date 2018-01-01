У Берліні в'язень втік із в'язниці і повернувся наступного дня

Чоловік утік 6 січня після масової втечі в'язнів у сусідній тюрмі

У Берліні із в'язниці «Тегель» втік в'язень, однак згодом добровільно повернувся назад. Про це повідомив представник Сенату з питань юстиції Берліна Себастьян Брукс, пише Bild. Чоловік утік 6 січня після масової втечі в'язнів у сусідній тюрмі. Засуджений за вбивство відбував покарання з правом залишати в'язницю на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік утік 6 січня після масової втечі в'язнів у сусідній тюрмі

У Берліні із в'язниці «Тегель» втік в'язень, однак згодом добровільно повернувся назад.

Про це повідомив представник Сенату з питань юстиції Берліна Себастьян Брукс, пише Bild.

Чоловік утік 6 січня після масової втечі в'язнів у сусідній тюрмі. Засуджений за вбивство відбував покарання з правом залишати в'язницю на час праці.

У перший же день, коли йому було дозволено йти працювати без супроводу, він зник і не повернувся до закладу.

Окрім того, він сповістив свого опікуна, що не повертатиметься. Після цього його почали розшукувати.

Однак, у неділю ввечері, 7 січня, він добровільно прийшов назад до в'язниці «Тегель».

Минулого тижня з берлінської в'язниці «Плетцензее» втекли в кілька етапів п'ять ув'язнених, 2 січня — ще двоє. Йдеться про в'язниці відкритого типу з правом для ув'язнених залишати установу на час роботи.