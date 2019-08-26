У бік Австралії дрейфує «острів» пемзи розміром 150 кв км



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Цей шар пемзи утворився після виверження підводного вулкану біля острову Тонга, він дрейфує у бік Австралії

Великий шар вулканічної породи розміром з Мангеттен дрейфує в бік Австралії, що може допомогти у відновленні коралів Великого бар’єрного рифу. Про це повідомляє CNN.

Вперше «острів» площею близько 150 квадратних кілометрів побачили моряки 9 серпня. Як зазначають у NASA, цей шар пемзи утворився після виверження підводного вулкану біля острову Тонга, він дрейфує у бік Австралії.

Через декілька днів з «островом» вулканічної породи зустрілася ще одна команда моряків. Майкл Холт розповів, що увесь океан навколо човна був матовим, навіть неможливо було побачити відображення Місяця у воді. За його словами, зустрічаються шматки пемзи розміром з баскетбольний м’яч.

Як зазначає видання, в 2012 році в Квінслендському технологічному університеті вивчали таке природне явище. Вчені дійшли висновку, що на таких «плотах» подорожує велика кількість морських істот, що позитивно впливає на біорізноманіття.

За попередніми оцінками, 7-12 місяців цей шар пемзи дрейфуватиме до Австралії, що може позитивно вплинути на Великий бар’єрний риф, куди «пліт» ймовірно принесе корали, мушлі, водорості, крабів та багато інших організмів.

Пемза — пориста вулканічна порода, вона дуже легка, завдяки чому може залишатися на поверхні води, морські організми можуть ховатися в її численних отворах.

Нагадаємо, більше сотні країн домовилися посилити захист 18 видів акул і скатів.

Джерело: УНН