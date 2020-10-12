У Білому Домі хочуть повернути дебати Трампа з Байденом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Білому Домі хочуть повернути дебати Трампа з Байденом

Друга зустріч Трампа і Байдена поки що скасована

Адміністрація США запропонувала Комісії із президентських дебатів змінити рішення про скасування другого раунду теледебатів республіканця Дональда Трампа і демократа Джозефа Байдена.

Про це повідомив заступник прес-секретаря Білого дому Браян Моргенстерн, пише CNN.

Представник Білого дому аргументував пропозицію висновком лікаря президента Шона Конлі про те, що глава держави більше не становить небезпеки для оточуючих стосовно поширення коронавірусу.

«Президент готовий до дебатів, лікарі визнали його придатним для участі в публічних заходах. Вони зробили висновок, що він більше не становить загрози щодо передачі коронавірусу, тому буде чудово, якщо комісія знову включить дебати в графік», –заявив заступник прес-секретаря Білого дому.

Незалежна Комісія із президентських дебатів раніше вирішила скасувати намічені на 15 жовтня теледебати кандидатів на посаду глави держави через розбіжності щодо формату.