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    У Білому домі посилили правила користування мобільними телефонами

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    У Білому домі посилили правила користування мобільними телефонами

    Правила поширюватимуться як на особисті, так і на робочі гаджети

    Адміністрація Білого дому вирішила посилити правила користування телефонами для співробітників у зв'язку з витоками інформації.

    Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в адміністрації США.

    Відзначається, що остаточне рішення про зміну в політиці користування мобільними телефонами було прийнято після того, як в ЗМІ потрапив запис розмови екс-помічниці президента Омароси Манігол-Ньюман з шефом апарату президента Джоном Келлі.

    Згідно з новими інструкціями, співробітники, які виконують обов'язки в західному крилі Білого дому, повинні будуть залишати всі мобільні пристрої в робочих кабінетах або в особистих шафах.

    Уточнюється, що правило поширюється як на особисті, так і на робочі гаджети.

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