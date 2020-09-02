Білорусь відповіла на санкції країн Балтії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше Литва, Латвія і Естонія запровадили санкції проти 30 білоруських посадовців

Керівник МЗС Білорусі заявив, що вони затвердили асиметричні санкції щодо відповідних персоналій Литви, Латвії та Естонії

Білорусь у відповідь на санкції Литви, Латвії та Естонії затвердила аналогічні заходи. Про це на пресконференції в Москві заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей у середу, 2 вересня.

«Ми вчора погодили пропозиції, і вони вже затверджені, про запровадження асиметричних санкцій щодо відповідних персоналій Литви, Латвії та Естонії», - заявив Макєй, не наводячи подробиць.

Нагадаємо, раніше Литва, Латвія і Естонія запровадили санкції проти 30 білоруських посадовців.

Також білоруський міністр заявив, що деякі країни колишнього Радянського Союзу нібито використали вибори президента Білорусі для спроби дестабілізації в країні.

Зазначимо, асиметричні санкції - це неспівмірні заходи у відповідь на будь-які обмеження.

Нагадаємо, вчора, 1 вересня, керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

Як відомо, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в'їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.