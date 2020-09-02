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    У світі

    Білорусь відповіла на санкції країн Балтії

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    Раніше Литва, Латвія і Естонія запровадили&nbsp;санкції проти 30 білоруських посадовців - Білорусь відповіла на санкції країн Балтії
    Раніше Литва, Латвія і Естонія запровадили санкції проти 30 білоруських посадовців

    Керівник МЗС Білорусі заявив, що вони затвердили асиметричні санкції щодо відповідних персоналій Литви, Латвії та Естонії

    Білорусь у відповідь на санкції Литви, Латвії та Естонії затвердила аналогічні заходи. Про це на пресконференції в Москві заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей у середу, 2 вересня.

    «Ми вчора погодили пропозиції, і вони вже затверджені, про запровадження асиметричних санкцій щодо відповідних персоналій Литви, Латвії та Естонії», - заявив Макєй, не наводячи подробиць.

    Нагадаємо, раніше Литва, Латвія і Естонія запровадили санкції проти 30 білоруських посадовців.

    Також білоруський міністр заявив, що деякі країни колишнього Радянського Союзу нібито використали вибори президента Білорусі для спроби дестабілізації в країні.

    Зазначимо, асиметричні санкції - це неспівмірні заходи у відповідь на будь-які обмеження.

    Нагадаємо, вчора, 1 вересня, керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

    Як відомо, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

    Фігурантам списку заборонено в'їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

    Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

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