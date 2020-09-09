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    «Вирішив» конфлікт: чоловік під час сварки з матір’ю підпалив її будинок

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    Чоловік виніс із оселі свої речі та підпалив будинок - «Вирішив» конфлікт: чоловік під час сварки з матір’ю підпалив її будинок
    Чоловік виніс із оселі свої речі та підпалив будинок
    Фото: Нацполіція

    Поліція Київщини повідомила про підозру підпалювачу будинку

    У селі Гута-Межигірська Вишгородського району 32-річний чоловік вирішив конфлікт із матір’ю підпалом її будинку.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Встановлено, що чоловік проживав у цьому будинку протягом трьох років. Коли ж до оселі приїхала власниця будинку та застала сина у стані алкогольного сп’яніння, між ними стався конфлікт.

    Після сварки чоловік виніс з будинку власні речі, а будинок підпалив.

    Поліція затримала зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

    Як повідомлялося, 4 вересня сталося загоряння приміщення на території недіючої птахофабрики у с. Зелений Бір Васильківського району Київщини. Рятувальники чотири години боролися з пожежею.

    Національна поліція України пожежа кримінал Київщина алкогольне сп'яніння будинок чоловік
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