«Вирішив» конфлікт: чоловік під час сварки з матір’ю підпалив її будинок



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Чоловік виніс із оселі свої речі та підпалив будинок Фото: Нацполіція

Поліція Київщини повідомила про підозру підпалювачу будинку

У селі Гута-Межигірська Вишгородського району 32-річний чоловік вирішив конфлікт із матір’ю підпалом її будинку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що чоловік проживав у цьому будинку протягом трьох років. Коли ж до оселі приїхала власниця будинку та застала сина у стані алкогольного сп’яніння, між ними стався конфлікт.

Після сварки чоловік виніс з будинку власні речі, а будинок підпалив.

Поліція затримала зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Як повідомлялося, 4 вересня сталося загоряння приміщення на території недіючої птахофабрики у с. Зелений Бір Васильківського району Київщини. Рятувальники чотири години боролися з пожежею.