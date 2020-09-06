У Білорусі силовики намагалися розігнати протестувальників сльозогінним газом



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Фото TUT.BY

Біля будівлі обласної філармонії у Гродно зібралася велика група людей

У Гродно 6 вересня почалися сутички протестувальників з ОМОН, силовики пустили в хід сльозогінний газ.

Про це повідомляє TUT.BY

Як пише видання, біля будівлі обласної філармонії у Гродно зібралася велика група людей. Тут же знаходяться співробітники міліції, які попереджають учасників мітингу про те, що їх протест «несанкціонований». Мітингувальники колоною рушили на проспект Янки Купали.

Ще одна група мітингувальників зібралася на вулиці Островського. Там, за словами очевидців, вже були затримання.

Крім того, гродненці збираються і на площі Радянській, до якої також стягнули силовиків.

У Гродно люди стали збиратися в різних частинах міста з 12:00, силовики проводять затримання.

Під час мітингу ОМОН розпилив серед учасників мітингу сльозогінний газ.

«Велика колона людей почала рухатися з боку будівлі обласної філармонії, з боку вулиці Дзержинського, а також з мікрорайону Вишнівець. На площі Тізенгауза в цей час військові розгорнули виставку техніки, площа Леніна перекрита. Старий міст перекрили співробітники ДАІ».

У Білорусі з 9 серпня йдуть масові акції протесту проти результатів виборів президента, на яких переможцем оголошений Александр Лукашенко.

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.