Лукашенко погрожує країнам Балтії «економічними рішеннями»



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Лукашенко стверджує, що люди в країнах Балтії можуть «неоднозначно» сприйняти таке ставлення до сусідньої республіки

Керівник республіки впевнений, що країнам Балтії була дана команда виступити проти Білорусі

Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії. Його заяву у вівторок 1 вересня оприлюднило білоруське державне агентство БелТА.

За словами Лукашенка, більш досвідчені країни розуміють, що з Білоруссю не варто задиратися, адже вона може закрити кордони під Брестом і Гродно, і «німецькі вантажі не зможуть так легко потрапити на Схід».

Лукашенко впевнений, що країнам Балтії, які є «більш слабкими» була дана команда виступити проти Білорусі.

«Їм дали команду «фас», вони і вякнули з-під паркану. Я так це і оцінюю», - сказав керівник республіки.

Лукашенко додав, що в Білорусі зараз опрацьовують заходи у відповідь на введені санкції.

«Ми не будемо боротися за те, щоб нас туди пустили. Ми просто економічно спробуємо вирішити цю проблему. Кажуть, це дорожче буде для Білорусі (переорієнтувати свої вантажі з балтійських портів на Росію). Звичайно, нам трошки буде не вигідно. Але ми ж домовитися можемо з росіянами за тарифами, і вони від обсягів перевалки наших вантажів все одно отримають вигоду», - зазначив Лукашенко.

Він додав, що люди в країнах Балтії можуть «неоднозначно» сприйняти санкції у відношенні сусідньої республіки. «Нехай акуратніше котять на Лукашенка і Білорусь, тому що отримають від свого народу так в зуби, що цих зубів не залишиться», - переконаний Лукашенко.

Нагадаємо, МЗС Білорусі заявило, що країна прийме «адекватні заходи» у відповідь на санкції, запроваджені країнами Балтії.

Як відомо, сьогодні Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в'їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС затвердять санкції щодо Білорусі наступного тижня.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.