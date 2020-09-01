Лукашенко погрожує країнам Балтії «економічними рішеннями»
Керівник республіки впевнений, що країнам Балтії була дана команда виступити проти Білорусі
Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії. Його заяву у вівторок 1 вересня оприлюднило білоруське державне агентство БелТА.
За словами Лукашенка, більш досвідчені країни розуміють, що з Білоруссю не варто задиратися, адже вона може закрити кордони під Брестом і Гродно, і «німецькі вантажі не зможуть так легко потрапити на Схід».
Лукашенко впевнений, що країнам Балтії, які є «більш слабкими» була дана команда виступити проти Білорусі.
«Їм дали команду «фас», вони і вякнули з-під паркану. Я так це і оцінюю», - сказав керівник республіки.
Лукашенко додав, що в Білорусі зараз опрацьовують заходи у відповідь на введені санкції.
«Ми не будемо боротися за те, щоб нас туди пустили. Ми просто економічно спробуємо вирішити цю проблему. Кажуть, це дорожче буде для Білорусі (переорієнтувати свої вантажі з балтійських портів на Росію). Звичайно, нам трошки буде не вигідно. Але ми ж домовитися можемо з росіянами за тарифами, і вони від обсягів перевалки наших вантажів все одно отримають вигоду», - зазначив Лукашенко.
Він додав, що люди в країнах Балтії можуть «неоднозначно» сприйняти санкції у відношенні сусідньої республіки. «Нехай акуратніше котять на Лукашенка і Білорусь, тому що отримають від свого народу так в зуби, що цих зубів не залишиться», - переконаний Лукашенко.
Нагадаємо, МЗС Білорусі заявило, що країна прийме «адекватні заходи» у відповідь на санкції, запроваджені країнами Балтії.
Як відомо, сьогодні Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.
Фігурантам списку заборонено в'їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.
Також посли ЄС затвердять санкції щодо Білорусі наступного тижня.
Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.