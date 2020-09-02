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    У світі

    Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі

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    Санкції розглядаються за придушення протестів у країні після &laquo;суперечливих виборів&raquo; - ЗМІ - Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі
    Санкції розглядаються за придушення протестів у країні після «суперечливих виборів» - ЗМІ

    Якщо буде прийнято позитивне рішення з цього питання, то санкції будуть введені «у найближчому майбутньому»

    Великобританія, Європейський союз, Канада і Сполучені Штати обговорюють введення санкцій щодо Білорусі. Про це повідомляє агентство Reuters.

    Зазначається, що санкції розглядаються за придушення протестів у країні після «суперечливих виборів».

    За інформацією видання, якщо буде прийнято позитивне рішення з цього питання, то санкції будуть введені «у найближчому майбутньому».

    «У Білорусі після виборів стався ряд речей, гідних осуду. Ситуація не може залишатися такою, і саме з цієї причини зараз розглядаються варіанти санкцій, які можна було б ввести», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося 2 вересня, Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

    Нагадаємо, вчора, 1 вересня, керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

    Як відомо, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

    Фігурантам списку заборонено в'їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

    Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

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