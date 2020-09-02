Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі
Якщо буде прийнято позитивне рішення з цього питання, то санкції будуть введені «у найближчому майбутньому»
Великобританія, Європейський союз, Канада і Сполучені Штати обговорюють введення санкцій щодо Білорусі. Про це повідомляє агентство Reuters.
Зазначається, що санкції розглядаються за придушення протестів у країні після «суперечливих виборів».
За інформацією видання, якщо буде прийнято позитивне рішення з цього питання, то санкції будуть введені «у найближчому майбутньому».
«У Білорусі після виборів стався ряд речей, гідних осуду. Ситуація не може залишатися такою, і саме з цієї причини зараз розглядаються варіанти санкцій, які можна було б ввести», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося 2 вересня, Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.
Нагадаємо, вчора, 1 вересня, керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.
Як відомо, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.
Фігурантам списку заборонено в'їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.
Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.
Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.