Аваков розповів, як голоси виборців намагаються купити за бюджетні гроші



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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Факт підкупу зафіксований у Василькові Київської області

Виборчі голоси громадян України намагаються купити за бюджетні кошти через державні соціальні програми.

Про це заявив в ефірі телеканалу ICTV міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Один зі штабів провладної команди наймає агітаторів, ті вибирають сто чоловік, як правило, найбідніших, йдуть до них у квартири і запитують, чи готові вони підтримати кандидата і, якщо так, то пропонують допомогу. Зі ста чоловік 30 говорить «так, ми готові». Цих людей записують, йдуть до райради або соцзабезпечення зі списком і кажуть керівнику райради, меру виділити цим людям по тисячі гривень, використовуючи кошти програми «Турбота», закладеної в бюджеті», – розповів Аваков, додавши, що такий факт зафіксований у Василькові Київської області.

Міністр повідомив, що у цій справі Нацполіція направляє повістки двом тисячам людей, які опинилися всередині схеми.

За словами Авакова, найбільше фактів підкупу такого характеру зафіксовано, крім Київщини, також у столиці, в Одесі та області і на Харківщині.

Раніше Аваков заявив, що до МВС надійшло звернення щодо чотирьох кандидатів у президенти, які використовують так звані «сітки» — масштабні схеми з підкупу виборців.

Нагадаємо, поліція 4 березня відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку на даху будівлі по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Джерело: Радіо Свобода