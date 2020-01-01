Росія почала постачати газ до Болгарії в обхід України



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Болгарія почала отримувати російський газ в обхід України

«Турецький потік» «відкусив» частину українського транзиту газу

До Болгарії з 1 січня почав надходити російський газ через «Турецький потік», а не за допомогою української газотранспортної системи, як було раніше. Про це повідомив виконавчий директор компанії «Булгартрансгаз» Володимир Малинов, повідомляє БНР Новини.

«Переговори між «Булгартрансгаз» і російською компанією «Газпромекспорт» були фіналізовані в останні дні минулого року, і з сьогоднішнього дня Болгарія отримує російський газ через Туреччину, а не через Україну. Від нового пункту поставки газу - компресорної станції Странджа 2 - Болгарія буде щорічно отримувати 2,9 млрд кубічних метрів газу. Наша інфраструктура до отримання цього обсягу газу повністю готова», - заявив Малинов. За його словами, завдяки зміні точки входу газу на територію Болгарії, країна зможе скоротити транзитні витрати, що становили близько 70 млн левів (близько 35 млн євро), а газ для споживачів подешевшає на 5%.

Як повідомляв «Главком», за словами голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, через початок роботи «Турецького потоку» Україна втратить можливості перекачки газу обсягом близько 15 млрд кубічних метрів на рік.