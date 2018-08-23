  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Боснії зіткнулися потяги, двоє людей загинули

    • Розсилка
    У Боснії зіткнулися потяги, двоє людей загинули

    Інцидент стався вранці у четвер біля залізничної станції в місті Ябланіца

    У результаті зіткнення двох вантажних потягів на півдні Боснії і Герцеговини загинуло двоє осіб, ще одна людина постраждала.

    Про це повідомляє AP.

    «У поліції повідомили, що внаслідок лобового зіткнення двох вантажних потягів на півдні Боснії і Герцеговини загинуло двоє людей, одна особа постраждала», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомляє AP, інцидент стався вранці у четвер біля залізничної станції в місті Ябланіца.

    За інформацією боснійських ЗМІ, четверта людина вистрибнула з потягу перед самим зіткненням і не постраждала.

    Наразі правоохоронці проводять розслідування інциденту.

     

    ДТП Європа потяг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ