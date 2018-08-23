У Боснії зіткнулися потяги, двоє людей загинули
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Інцидент стався вранці у четвер біля залізничної станції в місті Ябланіца
У результаті зіткнення двох вантажних потягів на півдні Боснії і Герцеговини загинуло двоє осіб, ще одна людина постраждала.
Про це повідомляє AP.
«У поліції повідомили, що внаслідок лобового зіткнення двох вантажних потягів на півдні Боснії і Герцеговини загинуло двоє людей, одна особа постраждала», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє AP, інцидент стався вранці у четвер біля залізничної станції в місті Ябланіца.
За інформацією боснійських ЗМІ, четверта людина вистрибнула з потягу перед самим зіткненням і не постраждала.
Наразі правоохоронці проводять розслідування інциденту.