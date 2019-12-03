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    У Британії автомобіль в'їхав в групу школярів: є загиблий

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    У Британії автомобіль в'їхав в групу школярів: є загиблий

    За даними поліції, в результаті інциденту загинув 12-річний хлопчик, ще шість осіб отримали травми

    У Великій Британії водій автомобіля в'їхав у групу школярів, один з них загинув.

    Про це повідомляється в Twitter поліції графства Ессекс.

    За даними відомства, інцидент стався в британському місті Лоусон.

    В групушколярів врізався сріблястий Ford KA, після чого водій автомобіля зник з місця події.

    За даними поліції, в результаті інциденту загинув 12-річний хлопчик, ще шість осіб отримали травми. Життю постраждалих нічого не загрожує.

    Пізніше в поліції графства повідомили, що співробітники правоохоронних органів заарештували підозрюваного в наїзді. Ним виявився 51-річний місцевий житель.

    водій автомобіль Twitter
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