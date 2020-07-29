У Британії – новий очільник Таємної служби розвідки



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Річард Мур очолить Таємну службу розвідки Британії Фото: AP

Новопризначений голова МІ6 приступить до своїх обов'язків восени

Таємну службу розвідки Міністерства закордонних справ Великої Британії, більш відому як МІ6, очолить дипломат Річард Мур. Він замінить на цьому посту Алекса Янгера.

Про це повідомляє Independent. Мур приступить до своїх обов'язків восени.

«Я радий призначити Річарда Мура наступним главою Таємної розвідувальної служби. Він повертається в МІ6 з величезним досвідом і буде спостерігати за роботою групи чоловіків і жінок, чиї невтомні зусилля рідко можна побачити на публіці, але які мають вирішальне значення для безпеки і процвітання Великої Британії», - заявив міністр закордонних справ Домінік Рааб.

Річард Мур служив офіцером розвідки МІ6, приєднався до агентства в 1987 році й піднявся до посади директора. Також він був послом Британії в Туреччині й заступником радника з національної безпеки прем'єр-міністра. З 2018 року він займає пост генерального директора з політичних питань у Міністерстві закордонних справ.

МІ6 - служба зовнішньополітичної розвідки Великої Британії, яка є частиною апарату уряду і підпорядкована одночасно МЗС і Об'єднаному комітету уряду з розвідки. У сфері інтересів і компетенції цієї служби: боротьба з тероризмом, торгівлею наркотиками, поширенням зброї масового знищення і регіональною нестабільністю.