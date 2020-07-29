Велика Британія виділить 2 млрд фунтів для створення «тисячі миль» велодоріжок



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Борис Джонсон вирішив боротися з ожирінням у Британії після того, як дослідження показали, що ті, хто страждає на ожиріння або надмірну вагу, мають підвищений ризик смерті від коронавірусу

Велосипедні і піші прогулянки відіграють дуже важливу роль у боротьбі з низкою викликів в охороні здоров’я та довкілля - Джонсон

Уряд Великої Британії планує виділити 2 мільярда фунтів стерлінгів на розвиток велосипедної інфраструктури. Про це у своєму Twitter заявив прем’єр Борис Джонсон.

Зазначена сума буде виділена на так звану «велосипедну стратегію», що передбачає і створення «тисяч миль» нових велодоріжок, і навчання для тих, кому це потрібно.

«Велосипедні і піші прогулянки відіграють дуже важливу роль у боротьбі з низкою викликів в охороні здоров’я та довкілля, які постали перед нами. Наша 2-мільярдна велостратегія заохочуватиме людей більше їздити на велосипеді – з’являться тисячі миль нових велодоріжок і навчання для тих, кому це потрібно», - написав Борис Джонсон.

Cycling and walking have a huge role in tackling some of the health and environmental challenges that we face.



Our £2bn cycling strategy will encourage more cycling with thousands of miles of new bike lanes, and training for those who want to learn. pic.twitter.com/PwYtqXpdd1 — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) July 28, 2020

Нагадаємо, Великобританія оприлюднила плани боротьби з ожирінням, заборонивши телевізійну та онлайн-рекламу нездорової їжі до 21.00, припинивши акції «купи один, отримай другий безкоштовно» на такі продукти і вказуючи калорії в меню.

Джонсон заявив про намір боротися з ожирінням у Британії після того, як дослідження показали, що ті, хто страждає на ожиріння або надмірну вагу, мають підвищений ризик смерті від коронавірусу або важкого перебігу хвороби.

Як повідомлялося, Борис Джонсон дізнався про те, що інфікований коронавірусом 27 березня. Ввечері 6 квітня Джонсон був переведений у відділення інтенсивної терапії у зв'язку з тим, що його стан погіршився. І 12 квітня прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні, він продовжував вдома лікуватися від коронавірусу.

До відома, у світі станом на ранок 29 липня зафіксовано 16 893 532 випадків коронавірусу, з них 663 476 летальні, 10 456 398 осіб одужали.