У Британії планують жорсткіше карати велосипедистів за смертельні ДТП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз норма щодо відповідальності велосипедистів міститься лише в законі вікторіанських часів

Міністерство транспорту Великої Британії розпочало обговорення нового законопроекту щодо запровадження відповідальності велосипедистів за смертельні дорожньо-транспортні пригоди.

Про це повідомляє BBC.

Міністерство пропонує карати велосипедистів за смертельні ДТП так само, як і водіїв автомобілів.

Зараз у Великій Британії водіям загрожує до п’яти років в’язниці за скоєння смертельної аварії з необережності і до 14 років за смертельне ДТП, причиною якого було небезпечне водіння.

Водночас норма щодо відповідальності велосипедистів міститься лише в законі вікторіанських часів, який був розроблений для кінних візків, і передбачає до двох років тюрми за смертельну ДТП.

Обговорення ініціативи мінтрансу королівства триватиме 12 тижнів, після чого відомство вирішить, чи давати хід законопроекту.

Джерело: Громадське