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    У Британії планують жорсткіше карати велосипедистів за смертельні ДТП

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    У Британії планують жорсткіше карати велосипедистів за смертельні ДТП

    Зараз норма щодо відповідальності велосипедистів міститься лише в законі вікторіанських часів

    Міністерство транспорту Великої Британії розпочало обговорення нового законопроекту щодо запровадження відповідальності велосипедистів за смертельні дорожньо-транспортні пригоди.

    Про це повідомляє BBC.

    Міністерство пропонує карати велосипедистів за смертельні ДТП так само, як і водіїв автомобілів.

    Зараз у Великій Британії водіям загрожує до п’яти років в’язниці за скоєння смертельної аварії з необережності і до 14 років за смертельне ДТП, причиною якого було небезпечне водіння.

    Водночас норма щодо відповідальності велосипедистів міститься лише в законі вікторіанських часів, який був розроблений для кінних візків, і передбачає до двох років тюрми за смертельну ДТП.

    Обговорення ініціативи мінтрансу королівства триватиме 12 тижнів, після чого відомство вирішить, чи давати хід законопроекту.

    Джерело: Громадське

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