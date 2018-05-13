У Британії помер серійний вбивця Денніс Нільсен

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Служби в'язниці проведуть незалежне розслідування обставин смерті засудженого

Серійний вбивця Денніс Нільсен, який убив 15 чоловік в період 1978-1983 років, помер у в'язниці Full Sutton в Великобританії у віці 72 років.

Про це повідомляє «Бі-бі-сі».

Як зазначається, Нільсен помер в результаті природних причин. Однак, служби в'язниці все одно проведуть незалежне розслідування обставин смерті засудженого.

У 1983 році Нільсена засудили до довічного ув'язнення без можливості дострокового звільнення протягом 25 років. Суд визнав його винним у скоєнні шести вбивств і двох замахів. Сам Нільсен зізнався у вбивстві 15 осіб.

Однак в останні роки Нільсен стверджував, що трьох жертв він вигадав, і насправді ним було вбито 12 осіб, а не 15.

Нагадаємо, 14 лютого внаслідок стрілянини в місті Паркленд штату Флорида загинуло 17 людей. П'ятеро поранених — у важкому стані.

Підозрюваний — 19-річний колишній учень школи Ніколаз Круз, якого до того вигнали з освітнього закладу «через дисципліну». Правоохоронці його затримали.

Затриманий за підозрою у вчиненні стрілянини в школі Флориди, Ніколас Круз визнав провину.

Також стало відомо, що 19-річний Круз є членом націоналістичної організації Republic of Florida. Йому загрожує смертельний вирок.