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    У Британії помер серійний вбивця Денніс Нільсен

    • Сьогодні, 04:57
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    Служби в'язниці проведуть незалежне розслідування обставин смерті засудженого

    Серійний вбивця Денніс Нільсен, який убив 15 чоловік в період 1978-1983 років, помер у в'язниці Full Sutton в Великобританії у віці 72 років.

    Про це повідомляє «Бі-бі-сі».

    Як зазначається, Нільсен помер в результаті природних причин. Однак, служби в'язниці все одно проведуть незалежне розслідування обставин смерті засудженого.

    У 1983 році Нільсена засудили до довічного ув'язнення без можливості дострокового звільнення протягом 25 років. Суд визнав його винним у скоєнні шести вбивств і двох замахів. Сам Нільсен зізнався у вбивстві 15 осіб.

    Однак в останні роки Нільсен стверджував, що трьох жертв він вигадав, і насправді ним було вбито 12 осіб, а не 15.

    Нагадаємо, 14 лютого внаслідок стрілянини в місті Паркленд штату Флорида загинуло 17 людей. П'ятеро поранених — у важкому стані.

    Підозрюваний — 19-річний колишній учень школи Ніколаз Круз, якого до того вигнали з освітнього закладу «через дисципліну».  Правоохоронці його затримали.

    Затриманий за підозрою у вчиненні стрілянини в школі Флориди, Ніколас Круз визнав провину.

    Також стало відомо, що 19-річний Круз є членом націоналістичної організації Republic of Florida. Йому загрожує смертельний вирок.

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