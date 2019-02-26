У Британії представили концепт прибережного ударного корабля



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Компанія Prevail Partners представить нові кораблі

Нові кораблі зможуть приймати до 400 осіб десанту

Компанія Prevail Partners першою представила концепцію прибережного ударного корабля для військово-морських сил Великої Британії. Про це пише видання Naval Today.

Раніше про необхідність створення щонайменше двох таких кораблів для британського флоту заявив міністр оборони Гевін Вільямсон. Нове судно, як запевняє Prevail Partners, виступатиме як логістичний хаб і база для розміщення гелікоптерів. Тим самим прибережні ударні кораблі допомагатимуть проектувати силу, здійснювати висадку сил спеціальних операцій або ліквідувати наслідки стихійного лиха.

Компанія Prevail Partners заявляє, що прибережні ударні кораблі за її проектом зможуть використовуватися британським флотом до 300 днів на рік. Фактично мова йде про оренду британським флотом розроблених цією компанією кораблів відповідного класу.

Перше судно вже може бути готовим для операцій в 2020 році. Його орієнтовна довжина складатиме 209 метрів, радіус дії до 10 тисяч миль. Такі прибережні ударні кораблі зможуть приймати до 400 військових для участі в десантних операціях.

Кораблі від Prevail Partners зможуть приймати гелікоптери Chinook та Puma, а на їх борту зможуть розміщатися навіть реактивні системи залпового вогню HIMARS для вогневої підтримки десанту.