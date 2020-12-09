У Брюсселі випадково знайшли унікальну картину фламандського художника XVII сторіччя

Після реставрації роботу виставлять наприкінці наступного року в Королівському музеї образотворчих мистецтв Бел

За даними дослідників, цю ж деревину використовував Ван Дейк. Вони допускають, що Йорданс і Ван Дейк працювали в студії Рубенса одночасно

Картина, що з 1960-х років висіла в муніципальній будівлі Брюсселя та яку вважали копією, виявилася оригіналом роботи фламандського художника Якова Йорданса, пише The Guardian.

Визначити дату створення картини із зображенням немовляти Ісуса з Джозефом, Марією та її матір'ю Святою Анною вдалося зокрема за допомогою дендрохронології – датування дерев'яних панелей, на яких написана картина.

Експертивстановили, що найстаріша відома версія Святого Сімейства Йорданса написана на початку XVII сторіччя. Йорданс використав ту саму композицію, з варіаціями, на трьох інших картинах Святого Сімейства, що зберігаються в Метрополітен-музеї Нью-Йорка, Ермітажі в Санкт-Петербурзі та мюнхенській Пінакотеці.

Як зазначив експерт із культурної спадщини Сен-Жиля П'єр Дежемеппе, ця робота дасть краще розуміння пізніших версій.

Фото: theguardian

«Неймовірне відкриття» зробив Королівський інститут культурної спадщини за допомогою міжнародних експертів у межах інвентаризації культурних цінностей у брюссельському районі Сен-Жиль.

За даними дослідників, цю ж деревину використовував Ван Дейк. Вони допускають, що Йорданс і Ван Дейк працювали в студії Рубенса одночасно.

Яков Йорданс – провідний фламандський художник бароко, який був сучасником Пітера Пола Рубенса та Ентоні ван Дейка. Картину, знайдену в Брюсселі, він написав у 1617 або 1618 роках, коли йому було 25 років.

Наступного року після реставрації роботу виставлять у Королівському музеї образотворчих мистецтв Бельгії.

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