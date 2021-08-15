  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Смерть мера Кривого Рогу: з’явилися перші подробиці (фото 18+)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Костянтина Павлова знайшли мертвим у його власному будинку у селі Вільне під Кривим Рогом - Смерть мера Кривого Рогу: з’явилися перші подробиці (фото 18+)
    Костянтина Павлова знайшли мертвим у його власному будинку у селі Вільне під Кривим Рогом
    Фото: dnpr.com.ua

    Політика виявили мертвим на веранді його заміського будинку

    З’явилися перші подробиці загибелі мера Кривого рогу Костянтина Павлова. Так політика виявили мертвим на веранді його заміського будинку у селі Вільне під Кривим Рогом. Біля тіла був нарізний карабін, пише «Дніпровська Панорама».

    На тілі Костянтина Павлова чітко видно поранення, імовірно вогнепальної характеру.

    Губернатор Дніпропетровської області Валентин Резниченко підтвердив інформацію про смерть мера Кривого Рогу.

    «Так це правда. Поки не зрозуміло, вбивство або самогубство. На місце виїхала оперативна група слідчих», – розповів Резниченко журналістам.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Смерть мера Кривого Рогу: з’явилися перші подробиці (фото 18+)
    Смерть мера Кривого Рогу: з’явилися перші подробиці (фото 18+)
    Смерть мера Кривого Рогу: з’явилися перші подробиці (фото 18+)
    Смерть мера Кривого Рогу: з’явилися перші подробиці (фото 18+)
    Фото: dnpr.com.ua та APnews

    Раніше про вбивство Костянтина Павлова заявив його однопартієць Вадим Рабінович.

    48-річний Павлов переміг на виборах мера Кривого рогу торік. Він закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом, де отримав спеціальність економіста, а потім – міжнародний інститут менеджменту, який діє в Росії.

    Працював на промислових підприємствах Кривого Рогу. Був заступником мера Кривого Рогу Вілкула та його радником.

    Читайте також статтю «Главкома»: Битва наступників Вілкула. Хто переможе в рідному місті президента?
    Теги: вбивство політика смерть самогубство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Смерть мера Кривого Рогу: з’явилися перші подробиці (фото 18+)