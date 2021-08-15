Смерть мера Кривого Рогу: з’явилися перші подробиці (фото 18+)

Костянтина Павлова знайшли мертвим у його власному будинку у селі Вільне під Кривим Рогом

Політика виявили мертвим на веранді його заміського будинку

З’явилися перші подробиці загибелі мера Кривого рогу Костянтина Павлова. Так політика виявили мертвим на веранді його заміського будинку у селі Вільне під Кривим Рогом. Біля тіла був нарізний карабін, пише «Дніпровська Панорама».

На тілі Костянтина Павлова чітко видно поранення, імовірно вогнепальної характеру.

Губернатор Дніпропетровської області Валентин Резниченко підтвердив інформацію про смерть мера Кривого Рогу.

«Так це правда. Поки не зрозуміло, вбивство або самогубство. На місце виїхала оперативна група слідчих», – розповів Резниченко журналістам.

Раніше про вбивство Костянтина Павлова заявив його однопартієць Вадим Рабінович.

48-річний Павлов переміг на виборах мера Кривого рогу торік. Він закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом, де отримав спеціальність економіста, а потім – міжнародний інститут менеджменту, який діє в Росії.

Працював на промислових підприємствах Кривого Рогу. Був заступником мера Кривого Рогу Вілкула та його радником.