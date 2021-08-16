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    Друг застреленого мера Кривого Рогу розповів важливі подробиці трагедії (відео)

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    Напередодні Гальченко спілкувався з Павловим і той був у гарному настрої - Друг застреленого мера Кривого Рогу розповів важливі подробиці трагедії (відео)
    Напередодні Гальченко спілкувався з Павловим і той був у гарному настрої
    Фото: скріншот з відео

    Друг Павлова повідомив, що тіло знайшов помічник мера, який приїхав до нього додому на прохання дружини

    Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов, якого 15 серпня знайшли застреленим на порозі власного будинку, не отримував якихось погроз перед інцидентом. Про це повідомив його найкращий друг Андрій Гальченко, передає Telegram-канал «Ху**вий Дніпро».

    За його слова, напередодні він спілкувався з Павловим і той був у гарному настрої.

    Також він повідомив, що тіло знайшов помічник мера, який приїхав до нього додому на прохання дружини. Після цього на місце інциденту приїхав і сам Гальченко.

    Охорони у загиблого не було, а знайдена зброя належить покійному і зареєстрована на нього.

    Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

    До слова, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються.

    Володимир Зеленський планує зібрати нараду з силовиками, щоб заслухати звіт щодо вбивства Павлова.

    Мер Києва Віталій Кличко висловив співчуття родині трагічно загиблого мера Кривого Рога.

    Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.

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    Теги: Національна поліція України кримінал зброя вбивство Кривий Ріг смерть мер розслідування поліція
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    Друг застреленого мера Кривого Рогу розповів важливі подробиці трагедії (відео)