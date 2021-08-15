Кличко висловив співчуття родині трагічно загиблого мера Кривого Рога

Асоціація міст України розраховує на оперативне, об‘єктивне і відкрите розслідування цієї резонансної справи, зазначив Кличко

Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко висловив співчуття родині та близьким трагічно загиблого мера Кривого Рога Костянтина Павлова. Слова співчуття він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Висловлюю щирі співчуття родині та близьким трагічно загиблого мера Кривого Рога Костянтина Павлова. Асоціація міст України розраховує на оперативне, об‘єктивне і відкрите розслідування цієї резонансної справи. Суспільство повинне знати, що сталося насправді!», – підкреслив Віталій Кличко.

До слова, правоохоронці порушили кримінальну справу через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються.

Нагадаємо,15 серпня, на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. «Главком» зібрав найвідоміші факти про політика.

Зазначимо, про вбивство Костянтина Павлова заявив його однопартієць Вадим Рабінович.