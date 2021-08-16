Депутатка назвала імовірну дату виборів мера Кривого Рогу

Чергові і позачергові вибори можуть відбуватися в Україні в останню неділю березня і останню неділю жовтня

Швидше за все вибори мера Кривого Рогу відбудуться у березні 2022 року

Позачергові вибори мера Кривого Рогу, швидше за все, відбудуться в березні наступного року. Про це заявила заступник глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук в коментарі «Інтерфакс-Україна».

За її словами, за процедурою в жовтні провести вибори вже неможливо, оскільки виборчий процес, зокрема формування комісій, стартує вже наприкінці серпня.

«Вибори призначаються через голосування у Верховній Раді, а до цього повинна бути виконана певна процедура – рішення міської ради Кривого Рогу, яка відсилає відповідно пакет документів до профільного комітету, потім це розглядає комітет, і голосують народні депутати в залі Верховної Ради. Тому, швидше за все, перша дата, на яку можна призначити вибори, – це кінець березня наступного року – 27 березня», – зазначила Кравчук.

За її словами, згідно з Виборчим кодексом, чергові і позачергові вибори відбуваються в останню неділю березня і останню неділю жовтня.

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