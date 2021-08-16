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    Депутатка назвала імовірну дату виборів мера Кривого Рогу

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    Чергові і позачергові вибори можуть відбуватися в Україні в останню неділю березня і останню неділю жовтня - Депутатка назвала імовірну дату виборів мера Кривого Рогу
    Чергові і позачергові вибори можуть відбуватися в Україні в останню неділю березня і останню неділю жовтня
    Фото: ua.news

    Швидше за все вибори мера Кривого Рогу відбудуться у березні 2022 року

    Позачергові вибори мера Кривого Рогу, швидше за все, відбудуться в березні наступного року. Про це заявила заступник глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук в коментарі «Інтерфакс-Україна».

    За її словами, за процедурою в жовтні провести вибори вже неможливо, оскільки виборчий процес, зокрема формування комісій, стартує вже наприкінці серпня.

    «Вибори призначаються через голосування у Верховній Раді, а до цього повинна бути виконана певна процедура – рішення міської ради Кривого Рогу, яка відсилає відповідно пакет документів до профільного комітету, потім це розглядає комітет, і голосують народні депутати в залі Верховної Ради. Тому, швидше за все, перша дата, на яку можна призначити вибори, – це кінець березня наступного року – 27 березня», – зазначила Кравчук.

    За її словами, згідно з Виборчим кодексом, чергові і позачергові вибори відбуваються в останню неділю березня і останню неділю жовтня.

    Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються.

    Володимир Зеленський планує зібрати нараду з силовиками, щоб заслухати звіт щодо вбивства Павлова.

    Мер Києва Віталій Кличко висловив співчуття родині трагічно загиблого мера Кривого Рога.

    Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут. Також друг застреленого мера Кривого Рогу розповів важливі подробиці трагедії.

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    Теги: вибори місцева влада вбивство Кривий Ріг смерть мер Євгенія Кравчук
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    Депутатка назвала імовірну дату виборів мера Кривого Рогу