Таки дотисли. Шрьодер залишає Раду директорів «Роснафти»

Шрьодер заявив «про неможливість продовження своїх повноважень в раді директорів компанії»

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шрьодер йде з посади голови ради директорів російської нафтогазової компанії «Роснафта». Таке рішення було прийнято на тлі критики, яка посипалася на ексканцлера з боку німецьких і західних політиків за підтримку президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє пресслужба «Роснафти».

Як зазначається у повідомленні, Шрьодер заявив «про неможливість продовження своїх повноважень в раді директорів компанії». Крім того, раду директорів «Роснафти» залишив Маттіас Варніг – керуючий директор компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу «Північний потік-2».

До слова, Герхард Шрьодер є багаторічним соратником Володимира Путіна. Після завершення канцлерської каденції став працювати на російські газові компанії та лобіювати інтереси путінського режиму в Європі.

На тлі вторгнення Росію в Україну західний бізнес згорнув свою діяльність на російському ринку. Шрьодер же залишився головою ради директорів «Роснафти» і піддався критиці аж до закликів виключити його з лав Соціал-демократичної партії Німеччини.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримав ідею ввести санкції Євросоюзу проти його ексколеги та нинішнього голови наглядової ради Роснєфті Герхарда Шредера. Як повідомлялося, правляча коаліція у Бундестазі досягла домовленості щодо ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера, якого неодноразово критикували через зв'язки з російським політичним керівництвом.

Шредер більше не виконує жодних обов'язків ексканцлера, а отже і не має підстав для обслуговування співробітниками та офісу.

24 квітня 2002 року Шредер заявив, що не вважає за правильне дистанціюватися від російського диктатора Володимира Путіна.

25 квітня співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен закликала Шредера вийти з партії.