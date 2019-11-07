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    У Бюро розслідувань заявили, що загроза Пашинському походить від російських спецслужб

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    <span>Правоохоронці мають інформацію про можливу загрозу Сергію Пашинському від спецслужб РФ</span> - У Бюро розслідувань заявили, що загроза Пашинському походить від російських спецслужб
    Правоохоронці мають інформацію про можливу загрозу Сергію Пашинському від спецслужб РФ

    Правоохоронці отримали оперативну інформацію, у тому числі шляхом прослуховування, про можливу загрозу життю та здоров'ю Пашинського, - джерело у ДБР

    Правоохоронці мають інформацію про можливу загрозу колишньому депутатові Верховної Ради Сергію Пашинському («Народний фронт») від російських спецслужб. Про це повідомило джерело у Державному бюро розслідувань.

    Співрозмовник зазначив, що правоохоронці отримали оперативну інформацію, у тому числі шляхом прослуховування, про можливу загрозу життю та здоров'ю Пашинського.

    «Загроза від російських спецслужб», - уточнило джерело.

    У зв'язку з цим вирішено поки не вивозити ексдепутата із СІЗО на судове засідання.

    Як повідомлялось, у четвер Святошинський районний суд Києва не зміг допитати Пашинського як свідка у справі про розстріл 48 активістів Євромайдану.

    Суд отримав від ДБР заяву, що життю та здоров'ю ексдепутата загрожує небезпека.

    У зв'язку з цим суд вирішив допитати Пашинського відеозв'язком 21 листопада.

    Джерело: Українські новини

    суд Народний фронт СІЗО Сергій Пашинський Державне бюро розслідувань прослуховування небезпека
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