У Бюро розслідувань заявили, що загроза Пашинському походить від російських спецслужб
Правоохоронці отримали оперативну інформацію, у тому числі шляхом прослуховування, про можливу загрозу життю та здоров'ю Пашинського, - джерело у ДБР
Правоохоронці мають інформацію про можливу загрозу колишньому депутатові Верховної Ради Сергію Пашинському («Народний фронт») від російських спецслужб. Про це повідомило джерело у Державному бюро розслідувань.
Співрозмовник зазначив, що правоохоронці отримали оперативну інформацію, у тому числі шляхом прослуховування, про можливу загрозу життю та здоров'ю Пашинського.
«Загроза від російських спецслужб», - уточнило джерело.
У зв'язку з цим вирішено поки не вивозити ексдепутата із СІЗО на судове засідання.
Як повідомлялось, у четвер Святошинський районний суд Києва не зміг допитати Пашинського як свідка у справі про розстріл 48 активістів Євромайдану.
Суд отримав від ДБР заяву, що життю та здоров'ю ексдепутата загрожує небезпека.
У зв'язку з цим суд вирішив допитати Пашинського відеозв'язком 21 листопада.
Джерело: Українські новини