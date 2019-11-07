У Бюро розслідувань заявили, що загроза Пашинському походить від російських спецслужб



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Правоохоронці мають інформацію про можливу загрозу Сергію Пашинському від спецслужб РФ

Правоохоронці отримали оперативну інформацію, у тому числі шляхом прослуховування, про можливу загрозу життю та здоров'ю Пашинського, - джерело у ДБР

Правоохоронці мають інформацію про можливу загрозу колишньому депутатові Верховної Ради Сергію Пашинському («Народний фронт») від російських спецслужб. Про це повідомило джерело у Державному бюро розслідувань.

Співрозмовник зазначив, що правоохоронці отримали оперативну інформацію, у тому числі шляхом прослуховування, про можливу загрозу життю та здоров'ю Пашинського.

«Загроза від російських спецслужб», - уточнило джерело.

У зв'язку з цим вирішено поки не вивозити ексдепутата із СІЗО на судове засідання.

Як повідомлялось, у четвер Святошинський районний суд Києва не зміг допитати Пашинського як свідка у справі про розстріл 48 активістів Євромайдану.

Суд отримав від ДБР заяву, що життю та здоров'ю ексдепутата загрожує небезпека.

У зв'язку з цим суд вирішив допитати Пашинського відеозв'язком 21 листопада.

Джерело: Українські новини