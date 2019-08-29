Радник президента пояснив, за яких умов можливі домовленості з Коломойським щодо «Привату»



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Ігор Коломойський продовжує судові тяжби з державою щодо «несправедливої націоналізації Приватбанку»

Устенко не був у захваті від націоналізації «Приватбанку»

Радник президента - експерт-економіст Олег Устенко прокоментував ситуацію, що склалася навколо націоналізованого «Приватбанку» та його колишнього власника олігарха Ігоря Коломойського.

Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

Як відомо, Коломойський продовжує судові тяжби з державою щодо «несправедливої націоналізації Приватбанку». Отже, якщо олігарх зможе довести свою правоту в судах, це матиме наслідки для економіки України в цілому. Також Коломойський може просто отримати вигідні для себе рішення судів, які він вже частково отримав, і їх пред’явити.

«Державою будуть подані апеляції. Інше питання – які були підводні камені, коли приймалось рішення про націоналізацію. Мені це складно коментувати, бо я не юрист. Я взагалі не був щасливий від націоналізації цього банку. Коли в 2017 році українцям піднесли подарунок під Новий рік у вигляді Приватбанку та ще й змусили заплатити за це $5,5 млрд, це було занадто для бідної знекровленої країни. На мій погляд треба було просто ліквідувати цей банк, якщо дійсно все було так вкрай погано, як ми чули з загальних інформаційних джерел, а не націоналізувати його. Якщо ж під час націоналізації були якісь порушення, то мають бути покарані ті, хто це допустив, незважаючи на ранги», - вважає Устенко.

Слід зазначити, якщо такі порушення будуть доведені, колишні власники банку цілком можуть вимагати компенсацію. При цьому Устенко не радить вести прямі перемовини з колишніми власниками банку.

«Я проти прямих перемовин з ними. Але якщо буде зовсім поганий розвиток сценарію для України, то, може, й доведеться в них вступати. Але давайте сподіватися на краще», - підкреслив радник Зеленського.

Зазначимо, що в квітні цього року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації «Приватбанку».

Національний банк України готовий знову провести націоналізацію «Приватбанку» в разі, якщо суд скасує відповідне рішення 2016 року.