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    У центрі Києва зіткнулися дві автівки, одна перекинулась

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    У центрі Києва зіткнулися дві автівки, одна перекинулась

    Люди зібрали частини автомобіля, які розкидало, і тепер намагаються його евакуювати

    У центрі Києва на перехресті бульвару Шевченка та вул. Пушкінській зіткнулися Opel і Subaru. Внаслідок зіткнення Subaru зніс огорожу і перекинувся, передає Інформатор.

    У ДТП постраждав водій Subaru і його пасажирка. Двох людей забрала швидка допомога. Жінка внаслідок ДТП отримала травми хребта.

    Водій Opel повідомив, що він рухався по бульвару Шевченка, на перетині з вулицею Пушкінською чоловік почав перебудовуватися у третій ряд, в якому, за його словами, на великій швидкості мчав Subaru. Водій помітив його в останній момент, але було вже пізно. Subaru врізався в Opel, відлетів у огорожу і перекинувся на дах.

    Пожежники залили водою автомобіль, щоб уникнути займання. Чоловік з Opel відбувся переляком. Люди вже зібрали частини автомобіля, які розкидало, і тепер намагаються його евакуювати.

    У мережі вже з'явилося відео, як водій повертав ліворуч і підрізав автомобіль, від чого другу машину викинуло з дороги і перевернуло.

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