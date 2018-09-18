У центрі Києва з’явиться пішохідний міст між двома парками вартістю 260 млн грн



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Парк Володимирська гірка у Києві

Здати об’єкт заплановано до кінця грудня 2019 року

Комунальне підприємство «Інженерний центр» КМДА 17 вересня оголосило тендер на будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському районах Києва.

Очікувана вартість об’єкта становить 260,46 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

У заплановані роботи входить: реконструкція мереж зовнішнього освітлення по Володимирському узвозу і в районі Володимирської гірки; перекладання існуючої дощової каналізації; демонтаж існуючого трубопроводу; перекладання кабелів зв'язку; знесення зелених насаджень; дорожні та земляні роботи на Володимирській гірці; відеоспостереження мостового пішохідно-велосипедного переходу (10 комплектів вуличних камер); нанесення дорожньої розмітки та благоустрій території; зовнішнє освітлення підходів до мостового переходу та інші роботи.

Початок аукціону відбудеться 22 листопада цього року.

Здати об’єкт заплановано до кінця грудня 2019 року.

Нагадаємо, що 27 лютого 2017 року мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про будівництво між парками Хрещатий і Володимирська гірка в Печерському та Шевченківському районах столиці мостового пішохідно-велосипедного переходу.

Наголошувалося, що фінансування робіт виконуватиметься, відповідно до Програми економічного та соціального розвитку Києва.

Як відомо, у 2012 році міська влада вже обіцяла з’єднати Володимирську гірку й Хрещатий парк пішохідним мостом – таким, як «Міст закоханих».

Крім цього, у липні 2018 року мер Києва Віталій Кличко відкрив сходи з Пейзажної алеї на Поділ до урочища Гончарі-Кожум’яки та частину великого туристичного маршруту, який в майбутньому з’єднає Пейзажну алею з Аркою дружби народів.