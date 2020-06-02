У центрі Кременчука щоранку вишиковується величезна черга: люди масово збираються за кордон



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Черга збирається біля відділенні банку, де можна оплатити послуги за оформлення документів, необхідних для виїзду за кордон

Люди вистоюють кількагодинні черги вже не перший день

Уже не перший день у місті Кременчук, що на Полтавщині, біля відділення банку помітили величезну чергу. Журналісти з’ясували, чому люди стоять і хочуть потрапити саме сюди. У цьому відділенні можна оплатити послуги за оформлення документів, необхідних для виїзду за кордон. Про це пише місцеве видання «Кременчуцька газета».

«Що впадає в око, що соціальна дистанція дотримана. А ще це означає, що за кордоном також послабили карантин і заробітчани вертаються назад», - пише видання.

Сьогодні на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у Кременчуці, розглянули дану ситуацію. Мер Кременчука Віталій Малецький на місце направив патрульну поліцію.

ЗМІ повідомляють, що наразі з керівництвом банку розбираються. У мерії наполягають на припиненні прийому платежів на два тижні.

Раніше у Держприкордонслужбі нагадали, які особи можуть перетнути кордон з Польщею.