МВС відправило у села мобільні сервісні центри



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Мобільні центри МВС працюватимуть три дні на тиждень Фото: hsc.gov.ua

У мобільних сервісцентрах можна отримати ті самі послуги, що і в стаціонарних центрах

Міністерство внутрішніх справ створило пересувні сервісні центри, які працюватимуть у віддалених населених пунктах. Про це у вівторок, 2 червня, повідомила пресслужба МВС.

Мобільні центри працюватимуть по середах, четвергах і п'ятницях. У них можна отримати ті ж послуги, що і в стаціонарних центрах.

Це реєстрація або перереєстрація автомобіля, заміна водійських прав, видача міжнародного водійського посвідчення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні відновлять роботу сервісні центри МВС. Прийом буде вестися за попереднім записом через електронну чергу. Це зроблено для того, щоб тисячі автовласників не скупчувалися в черги.