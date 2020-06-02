  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    МВС відправило у села мобільні сервісні центри

    • Розсилка
    <span>Мобільні центри МВС працюватимуть три дні на тиждень</span> - МВС відправило у села мобільні сервісні центри
    Мобільні центри МВС працюватимуть три дні на тиждень
    Фото: hsc.gov.ua

    У мобільних сервісцентрах можна отримати ті самі послуги, що і в стаціонарних центрах

    Міністерство внутрішніх справ створило пересувні сервісні центри, які працюватимуть у віддалених населених пунктах. Про це у вівторок, 2 червня, повідомила пресслужба МВС.

    Мобільні центри працюватимуть по середах, четвергах і п'ятницях. У них можна отримати ті ж послуги, що і в стаціонарних центрах.

    Це реєстрація або перереєстрація автомобіля, заміна водійських прав, видача міжнародного водійського посвідчення.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні відновлять роботу сервісні центри МВС. Прийом буде вестися за попереднім записом через електронну чергу. Це зроблено для того, щоб тисячі автовласників не скупчувалися в черги.

    МВС документи село послуги реєстрація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ