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    Суспільство

    У Держприкордонслужбі нагадали, які особи можуть перетнути кордон з Польщею

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    На територію Республіки Польща зараз можуть потрапити не всі - У Держприкордонслужбі нагадали, які особи можуть перетнути кордон з Польщею
    На територію Республіки Польща зараз можуть потрапити не всі

    Громадянам необхідно враховувати обмежувальні заходи, введені країною, до якої вони хочуть потрапити

    Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон просить громадян при плануванні поїздки до Республіки Польща врахувати інформацію про те, які громадяни мають право перетнути польський кордон.

    У Держприкордонслужбі нагадують, що у відповідності до інформації польської сторони, на територію Республіки Польща можуть потрапити:

    • громадяни Польщі;
    • іноземні громадяни, хто одружений, є дитиною (під опікою) громадян Польщі;
    • особа, яка має Карту Поляка;
    • особи, що мають дипломатичний ранг та члени їх родин;
    • іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі;
    • іноземці, які мають право працювати на території Польщі;
    • особи, які здійснюють вантажні перевезення;
    • водії, що здійснюють перевезення, які подорожують територією Польщі іншими транспортними засобами, ніж ті якими здійснюються міжнародні автоперевезення (з метою відпочинку або після відпочинку);
    •  учні та студенти, які отримують освіту у РП;
    • громадяни держав членів Європейського Союзу, Європейського економічного простору (ЄЕП) або Швейцарської Конфедерації, а також їх подружжя і діти, які слідують територією РП до місця проживання або перебування ( тривалістю не більше ніж 12 годин від моменту перетину кордону РП).

    Прикордонники також повідомили, що через пішохідний пункт пропуску «Шегині»  з початку минулої  доби було пропущено майже 2 тисячі осіб. Зазначають, що на даний час на вихід з території України черги відсутні. Натомість спостерігається накопичення громадян, які після проходження усіх видів контролю в пункті пропуску «Шегині», очікують на оформлення перед польським пунктом пропуску «Медика».

    У Держприкордонслужбі наголошують, що громадянам, які слідують на вихід з України, необхідно враховувати обмежувальні заходи, введені суміжною стороною, та час, необхідний для їх проведення.

    Нагадаємо, польські прикордонники 27 травня затримали 33 громадян України, які у чотирьох мікроавтобусах намагалися нелегально перетнути польсько-чеський кордон у місцях, де це на даний час це заборонено.

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