У Держприкордонслужбі нагадали, які особи можуть перетнути кордон з Польщею
Громадянам необхідно враховувати обмежувальні заходи, введені країною, до якої вони хочуть потрапити
Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон просить громадян при плануванні поїздки до Республіки Польща врахувати інформацію про те, які громадяни мають право перетнути польський кордон.
У Держприкордонслужбі нагадують, що у відповідності до інформації польської сторони, на територію Республіки Польща можуть потрапити:
- громадяни Польщі;
- іноземні громадяни, хто одружений, є дитиною (під опікою) громадян Польщі;
- особа, яка має Карту Поляка;
- особи, що мають дипломатичний ранг та члени їх родин;
- іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі;
- іноземці, які мають право працювати на території Польщі;
- особи, які здійснюють вантажні перевезення;
- водії, що здійснюють перевезення, які подорожують територією Польщі іншими транспортними засобами, ніж ті якими здійснюються міжнародні автоперевезення (з метою відпочинку або після відпочинку);
- учні та студенти, які отримують освіту у РП;
- громадяни держав членів Європейського Союзу, Європейського економічного простору (ЄЕП) або Швейцарської Конфедерації, а також їх подружжя і діти, які слідують територією РП до місця проживання або перебування ( тривалістю не більше ніж 12 годин від моменту перетину кордону РП).
Прикордонники також повідомили, що через пішохідний пункт пропуску «Шегині» з початку минулої доби було пропущено майже 2 тисячі осіб. Зазначають, що на даний час на вихід з території України черги відсутні. Натомість спостерігається накопичення громадян, які після проходження усіх видів контролю в пункті пропуску «Шегині», очікують на оформлення перед польським пунктом пропуску «Медика».
У Держприкордонслужбі наголошують, що громадянам, які слідують на вихід з України, необхідно враховувати обмежувальні заходи, введені суміжною стороною, та час, необхідний для їх проведення.
Нагадаємо, польські прикордонники 27 травня затримали 33 громадян України, які у чотирьох мікроавтобусах намагалися нелегально перетнути польсько-чеський кордон у місцях, де це на даний час це заборонено.