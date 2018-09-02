У центрі Лондона запустили 9-метрову надувну фігуру мера в бікіні



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Фото: Jack M. Vardan У центрі Лондона запустили 9-метрову надувну фігуру мера в бікіні

На надувній фігурі Садіка Хана зобразили в жовтому бікіні

В урядовому кварталі Лондона в небо запустили велику надувну фігуру мера міста Садіка Хана. На надувній фігурі його зобразили в жовтому бікіні, як протест проти заборони Ханом у 2016-му році реклами, в якій жінка була зображена в жовтому купальнику.

Про це повідомляє ВВС.

Фігура сягає 9 метрів в довжину. Кошти на її виготовлення збирали на краудфандинговій платформі. Організатори акції назбирали 58 тисяч фунтів — не використані кошти вони планують спрямувати на те, аби зробити цій фігурі «тур Британією».

Для того, аби «надувного мера» запустити в Лондоні, організатори отримали дозвіл поліції та мерії.

«Якщо люди хочуть провести свою суботу, спостерігаючи на мене в жовтому бікіні — будь ласка, нехай. Але я не думаю, що жовтий мені личить», — так прокоментував цю подію мер міста.

Di London, walikota London Sadiq Khan di demo begini. Bikini balon. pic.twitter.com/wOWy8BIG4f — Jack M. Vardan (@JackVardan) 1 вересня 2018 р.

У 2016 році мер Лондона Садік Хан заборонив банерну рекламу, на якій була зображена дівчина в купальнику з написом «А твоє пляжне тіло готове?». Тоді мерія постановила прибрати рекламу з вулиць, автобусів та метро.

Як повідомляло ВВС, в 2015 році наглядачі за рекламою в Лондоні отримали 378 скарг через рекламу, яка закликає до схуднення.