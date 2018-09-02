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    У центрі Лондона запустили 9-метрову надувну фігуру мера в бікіні

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    У центрі Лондона запустили 9-метрову надувну фігуру мера в бікіні - У центрі Лондона запустили 9-метрову надувну фігуру мера в бікіні
    Фото: Jack M. Vardan
    У центрі Лондона запустили 9-метрову надувну фігуру мера в бікіні

    На надувній фігурі Садіка Хана зобразили в жовтому бікіні

    В урядовому кварталі Лондона в небо запустили велику надувну фігуру мера міста Садіка Хана. На надувній фігурі його зобразили в жовтому бікіні, як протест проти заборони Ханом у 2016-му році реклами, в якій жінка була зображена в жовтому купальнику.

    Про це повідомляє ВВС.

    Фігура сягає 9 метрів в довжину. Кошти на її виготовлення збирали на краудфандинговій платформі. Організатори акції назбирали 58 тисяч фунтів — не використані кошти вони планують спрямувати на те, аби зробити цій фігурі «тур Британією».

    Для того, аби «надувного мера» запустити в Лондоні, організатори отримали дозвіл поліції та мерії.

    «Якщо люди хочуть провести свою суботу, спостерігаючи на мене в жовтому бікіні — будь ласка, нехай. Але я не думаю, що жовтий мені личить», — так прокоментував цю подію мер міста.

    У 2016 році мер Лондона Садік Хан заборонив банерну рекламу, на якій була зображена дівчина в купальнику з написом «А твоє пляжне тіло готове?». Тоді мерія постановила прибрати рекламу з вулиць, автобусів та метро.

    Як повідомляло ВВС, в 2015 році наглядачі за рекламою в Лондоні отримали 378 скарг через рекламу, яка закликає до схуднення.

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