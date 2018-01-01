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    У центрі Львова спалахнув автомобіль

    Автівку загасили, потерпілих немає
    У центральній частині Львова по вулиці Рава-Підвальна близько ввечері 8 лютого сталося раптове займання автомобіля Volkswagen. Пожежа в передній частині авто сталася за нез’ясованих обставин. В результаті події ніхто не постраждав. Вогонь помітили працівники Муніципальної варти та надали водієві оперативну допомогу. На місце подій
    • Сьогодні, 04:30
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    Автомобіль загорівся на вулиці Рава-Підвальна
    Фото: Муніципальна варта
    Автомобіль загорівся на вулиці Рава-Підвальна

    Автівку загасили, потерпілих немає

    У центральній частині Львова по вулиці Рава-Підвальна близько ввечері 8 лютого сталося раптове займання автомобіля Volkswagen.

    Пожежа в передній частині авто сталася за нез’ясованих обставин. В результаті події ніхто не постраждав.

    Вогонь помітили працівники Муніципальної варти та надали водієві оперативну допомогу.

    На місце подій викликали співробітників Служби надзвичайних ситуацій.

    «Автівку загасили, потерпілих немає. звісно, крім машини», - резюмували в Муніципальній варті.

    Нагадаємо, минулої ночі на столичному Хрещатику після замикання проводки задимівся МАФ

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