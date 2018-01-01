У центрі Львова спалахнув автомобіль
- Сьогодні, 04:30
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Фото: Муніципальна варта
Автомобіль загорівся на вулиці Рава-Підвальна
Автівку загасили, потерпілих немає
У центральній частині Львова по вулиці Рава-Підвальна близько ввечері 8 лютого сталося раптове займання автомобіля Volkswagen.
Пожежа в передній частині авто сталася за нез’ясованих обставин. В результаті події ніхто не постраждав.
Вогонь помітили працівники Муніципальної варти та надали водієві оперативну допомогу.
На місце подій викликали співробітників Служби надзвичайних ситуацій.
«Автівку загасили, потерпілих немає. звісно, крім машини», - резюмували в Муніципальній варті.
Нагадаємо, минулої ночі на столичному Хрещатику після замикання проводки задимівся МАФ