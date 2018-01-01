У центрі Львова спалахнув автомобіль

Автівку загасили, потерпілих немає

У центральній частині Львова по вулиці Рава-Підвальна близько ввечері 8 лютого сталося раптове займання автомобіля Volkswagen. Пожежа в передній частині авто сталася за нез’ясованих обставин. В результаті події ніхто не постраждав. Вогонь помітили працівники Муніципальної варти та надали водієві оперативну допомогу. На місце подій